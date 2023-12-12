أفادت فضائية "العربية الحدث" اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 انفجارات في ضاحية الحوبان التي تتمركز فيها جماعة الحوثي.

كما أوضحت "العربية الحدث" نقلًا عن مصادر لها، أن طائرات حلقت فوق ضاحية الحوبان اليمنية المستهدفة قبيل وقوع الانفجارات.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن هناك صاروخان سقطا على بعد 10 أميال بحرية من مدمرة أمريكية.

وقالت مصادر أمريكية إن مدمرة تابعة للقوات البحرية استجابت لنداء استغاثة من سفينة "سنترال بارك" التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن، وتمكنت من حمايتها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن شركة الأمن البحري أمبري (Ambrey)، أن سفينة "سنترال بارك" تعرضت لهجوم في خليج عدن، ولا توجد معلومات حول من ارتكبه.