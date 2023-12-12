البنك الأفريقي للتنمية يمنح قرضًا لجنوب أفريقيا

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 01:28 ص

وافق بنك التنمية الأفريقي ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية على برنامج ضمانات قروض بقيمة مليار دولار؛ لزيادة الدعم لخطة جنوب أفريقيا المعلنة حديثًا لتنفيذ التحول العادل إلى الطاقة النظيفة "جاست إنيرجي ترانزيشن".

وقالت المديرة العامة بالبنك لمنطقة جنوب أفريقيا ليلى مقدم في بيان: من خلال تمكين البنك من زيادة قدرته على الإقراض سوف يدعم اتفاق الضمان التاريخي هذا التحول في الطاقة في جنوب أفريقيا.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى تخفيف تأثير التحول من الوقود الأحفوري إلى أشكال أنظف من الطاقة على العائلات والمجتمعات في البلاد.