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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع قبل قرارات بنوك مركزية بشأن أسعار الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع حافل بالأحداث مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة وقرارات البنوك المركزية الكبرى في العالم بشأن أسعار الفائدة، بينما أدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.

 فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليظل عند أعلى مستوى له في 22 شهرًا.

 وزاد المؤشر 11.6 % حتى الآن هذا العام مدعومًا بشكل أساسي بالرهانات على خفض أسعار الفائدة وسط دلائل على تباطؤ التضخم واحتمال تعرض اقتصاد منطقة اليورو لركود طفيف.

 وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.9 بالمئة لتقود خسائر القطاع على المؤشر مع تراجع أسعار معظم المعادن مقابل ارتفاع الدولار.

الأسهم الأوروبية ارتفاع