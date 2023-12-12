حسين الشحات يتحدث عن الأبرز في مسيرته بكأس العالم للأندية

قال حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن كأس العالم للأندية دائمًا تشهد مباريات قوية، ولكن أبرز المواجهات بالنسبة إليه هي اللعب أمام نادي ريال مدريد الإسباني مرتين، الأولى خلال وجوده مع فريق العين الإماراتي والثانية مع الأهلي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف: «جمهور الأهلي دائمًا في كل مكان يدعم ويساند الفريق في أي دولة نوجد فيها، ودائمًا يصنع ملحمة كبيرة وهذا أمر يحسب لهم، ويكونون حريصين على دعم اللاعبين في مختلف البطولات، ونشكرهم دائمًا لأنهم حريصون على أن يكونوا في ظهر الفريق، ونسعى لإسعادهم خلال البطولة القادمة».

وختم: «أقول لجماهير الأهلي تشجيعكم لنا سيكون حافزًا للظهور بشكل قوي خلال كأس العالم للأندية، وسنقاتل من أجل إسعادكم».