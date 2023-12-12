الشحات: تحقيق أرقام مميزة في المونديال يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تحدث معهم عن أهمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن جماهير الأهلي دائمًا لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت خلال مشوار الفريق.

وقال الشحات: «مارسيل كولر دائمًا يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية ويسعى لتحفيز اللاعبين للظهور بشكل قوي، خصوصًا أن هذه البطولة يتابعها العديد من الجماهير في مختلف العالم، ونتمنى تحقيق نتائج مشرفة بكل تأكيد».

وأضاف: «المشاركة في كأس العالم للأندية بصفة مستمرة وتحقيق أرقام قياسية دائمًا تحسب للنادي الأهلي، خصوصًا أننا نشارك في النسخة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز كبير، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة خلال النسخة الحالية من أجل جماهير الأهلي، وأنا سعيد بالأرقام الشخصية التي حققتها في تاريخ البطولة، ولكن أسعى لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «حققت مع نادي العين الإماراتي الميدالية الفضية، وكان إنجازًا كبيرًا بكل تأكيد وكنت سعيدًا بذلك، ومع النادي الأهلي حققت الميدالية البرونزية مرتين، ونسعى لتحقيق إنجاز أفضل والوصول للمباراة النهائية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ذلك».

وواصل: «كوني هداف الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة إليَّ ويحملني مسئولية كبيرة، والأهم أن أساعد زملائي في الفريق لتحقيق انتصارات جديدة خلال النسخة الحالية».

وأكمل: «الأهلي نادٍ كبير وعظيم ولديه أحسن جمهور في العالم من وجهة نظري، والجماهير دائمًا تدعمنا ونسعى لإسعادهم، والمشاركة للمرة الرابعة إنجاز يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات والأرقام والاستمرار في المشاركة بمونديال الأندية».