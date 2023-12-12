فلسطين.. شهداء ومصابون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، مساء أمس الإثنين، جراء تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي لمنزل قرب مقبرة الشابورة في رفح، وكذلك قصف الاحتلال خربة العدس شمال شرق رفح، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال مُدير مُستشفى "الكويت" في رفح في إفادة صحفية إن الاحتلال يستخدم أسلحة مُحرمة دوليًا وتصل المستشفى أشلاء يصعب التعرف على أصحابها، وتجرى عمليات جراحية للمصابين في أقسام الطوارئ دون تخدير.

وأضاف: "نستقبل يوميًا أكثر من ألف حالة إصابة بأمراض تنجم عن التكدس في مراكز الإيواء".