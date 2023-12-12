رئيس حزب المستقلين الجدد: نسب التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 هي الأكبر في تاريخ الحياة السياسة

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 12:43 ص

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن نسب التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 هي الأكبر في تاريخ الحياة السياسة، وهذا دليل على وعي المصريين ووإدراكهم للتحديات التي تحاك بهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تخطي نسبة المشاركة من المصريين 45% في اليوم الثاني ومرشحة للزيادة غدا سيجعلها تتخطى أي نسبة مشاركة قبل ذلك.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى الحراك السياسي بداية من الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب في الانتخابات، وعزز هذه المشاركة التفاف المصريين حول القيادة السياسية لمواجهة المخاطر التي تحيط بمصر.

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تؤكد أن وعي هذا الشعب لا يمكن الانتقاص من قيمته، فهو يعي ويدرك متى يخرج ولماذا يخرج وما مقدار الكثافة التي يجب أن يخرج بها، فمصر اليوم لا تنتخب رئيسا بل تنتخب مصيرا.

