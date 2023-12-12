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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في بني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس اللوحة الخلفية للسيارة.
بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها ومالكها (مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف) وتبين أنها "منتهية التراخيص" ، وأمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

فيس بوك قائد سيارة ملاكى بطمس اللوحة ببني سويف