ضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في بني سويف

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس اللوحة الخلفية للسيارة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها ومالكها (مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف) وتبين أنها "منتهية التراخيص" ، وأمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.