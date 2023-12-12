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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس لإثنين، بتفتيش عددًا من المنازل واستولت على مركبات في محافظة الخليل، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة تفوح غرب الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة ارزيقات، وعاثت فيها خرابا ونكلت بأصحابها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السموع وبيت أولا وقريتي الريحية وبيت الروش، واستولت على عدد من مركبات المواطنين.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأطلقت الرصاص أثناء مطاردتها مركبات المواطنين في منطقة السيميا في بلدة السموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تفوح، أطلق خلالها الجنود  الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي تفتيش منازل المواطنين نصب الكمائن في الخليل