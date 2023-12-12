رئيس "دفاع النواب": أتوقع أن تصل نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 أكثر من 65 %



علق اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي ما تم إعلانه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بلوغ نسبة التصويت 45بالمئة من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدأً أن المصريين أردوا أن يبعثوا رسائل للعالم أجمع مفادها، أنهم علي قلب رجل واحد حينما يكون الوطن في حاجة إليهم يلبون نداءه، متوقعاً أن تصل نسبة التصويت لاكثر من 65%.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تلك النسبة التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في ثاني أيام التصويت من الاستحقاق الدستوري الجاري، مبشره وتعكس مدي وعي المصريين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، في هذا التوقيت البالغ الاهمية وايضا إصرارهم علي استكمال مسيرة البناء والاصلاح والتنمية وجني ثمار المشروعات الكبري التي تبنتها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن من اسباب نجاح سير العملية الانتخابية علي مستوي محافظات الجمهورية، في اليوم الاول والثاني وعدم رصد اي مخالفات او تجاوزات، هي الجهود الحثيثة التي قدمتها ووفرتها الدولة المصرية وادارتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل نزاهة وشفافية لتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، موجها الشكر والتقدير لقضاة مصر العظماء علي دورهم الوطني والتاريخي.

وأشار النائب أحمد العوضي، إلى أن الشباب ودورهم الكبير ومشاركتهم في العملية الانتخابية، كان أحد الاسباب في هذا المشهد الحضاري، فهما مستقبل ووعي الوطن، وسيقود الشباب مسيرة التنمية وسيتمتع بجني ثمار التنمية خلال السنوات المقبلة.

ووجه رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالنواب، الشكر والتقدير لكافة المصريين لحرصهم علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات الهامة إدراكاً منهم بأهمية دورهم الايجابى فى مسيرة بناء الوطن، كما وجه الشكر لجميع القيادات التنفيذية ووزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل، على الجهود التى يقوموا بها لتذليل أى عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.