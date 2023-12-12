حملة المرشح فريد زهران تشيد بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية

واصلت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران انعقادها صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.

هذا ونؤكد مرة أخرى ما أشدنا به في تقرير الأمس بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية.

وقد استمر تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت وعمل غرف العمليات الفرعية وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت. وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص. وتستمر الحملة في مناشدة المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن.

هذا وقد رصدت الحملة اليوم الإثنين مزيدا من المخالفات والخروقات في عدد من اللجان في مختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال: الزحام الشديد في لجان المغتربين وذلك لسببين الأول هو قلة عدد اللجان والثاني سهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين. وأيضا تجمهر أعداد كبيرة من بعض أحزاب الموالاة في الكثير من مراكز الاقتراع والاشتباك والتزاحم مع مؤيدي بعض المرشحين، ولاحظنا أيضا غياب أوراق التصويت بطريقة برايل المخصصة لتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في بعض اللجان، ولاحظ مندوبينا كثيرا وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص وهو يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية.

ولقد تقدمنا أيضا ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التي استطعنا توثيقها.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

