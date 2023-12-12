وفد البرلمان العربي: الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان دليل على وعي الشعب المصري

واصل وفد البرلمان العربي، لليوم الثاني على التوالي برئاسة عادل العسومي، متابعة الإنتخابات الرئاسية المصرية، حيث زار الوفد العديد من اللجان الانتخابية على مدار اليوم الاثنين، مناطق شبرا الخيمة القليوبية.

وأشاد الوفد بسير العملية الانتخابية والتنظيم الجيد، مؤكدًا أن الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.



ويشارك وفد البرلمان العربي بأكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري؛ وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد البرلمان العربي - في بيان سابق أنه يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات الهامة، مؤكدًا حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، موضحًا أن البرلمان وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق المهم، تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح، مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.

وقد راعى البرلمان العربي - في هذه الخطة - أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي - بعد إتمام عملية المتابعة - برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية؛ يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي، المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

و تصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.