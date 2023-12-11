رئيس «الشهر العقاري»: الإقبال الجماهيري في الانتخابات الرئاسية دليل قاطع على وعي الشعب المصري

الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 11:50 م

أدلى الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الفرعية بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

وقال "يقوت" على هامش الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إن الإقبال الجماهيري فى الانتخابات الرئاسية على مدار أمس واليوم هو دليل قاطلع على وعي الشعب المصري باعتبار أن الانتخابات ركيزة أساسية فى الديمقراطية، وأن هذه الانتخابات لها خصوصية معينة.



وأكد "يقوت" أن الشهر العقارى كان له دور مهم فى تلك الانتخابات؛ حيث فتح أبوابه أمام المواطنين لتحرير تأييدات المرشحين لتحقيق أحد الشروط المهمة للتشرح فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: أن المصلحة سهَّلت على المواطنين تحرير التوكيلات التى تمثلت فى تخصيص 217 مكتبا على مستوى الجمهورية تُقدم خدمة التأييدات كما كانت تعمل خلال خلال العطلات الرسمية من أجل راحة المواطنين، وامتد العمل فيها مساءً عند وجود مؤيدين بالمكتب، وإلغاء الاختصاص المكانى لمكاتب التوثيق؛ حيث يمكن للمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته.

وطالب الدكتور جمال يقوت المواطنين بالنزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم لاختيار من يرغبون فى ترشيحه من أجل هذا المنصب رفيع المستوى الذى يمثل مصر دوليًا.