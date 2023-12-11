ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. وفد القنصلية المصرية يستقبل بعثة الأهلي في السعودية

وفد القنصلية المصرية
وفد القنصلية المصرية يستقل بعثة الأهلي في السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص وفد القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، الذي ضم كلًّا من المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدي القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مطار الملك عبد العزيز الدولي. 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري. 

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021. 

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية

الأهلي في مونديال الأندية بعثة الأهلي في السعودية كأس العالم للأندية 2023 القنصلية المصرية بالسعودية