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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجوائز الأفضل في أفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة وأعضاء وجماهير النادي بتتويج الأهلي بعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا.

حيث توج فريق الأهلي بجائزة أفضل فريق في القارة، بعد تتويجه بخمسة ألقاب محلية وقارية في الموسم الماضي بخلاف حلوله في المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

وفاز بيرسي تاو نجم فريق الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الجاري، وهدف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بجائزة أفضل هدف.

وأكد الوزير في تهنئته علي الدعم الدائم والمستمر لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

 

وزير الرياضة الأهلى الأفضل فى أفريقيا اشرف صبحي احمد محمدي