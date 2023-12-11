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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتخابات الرئاسية 2024.. نائب محافظ الجيزة تتفقد مقار اللجان بحي الهرم.. صور

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة اليوم الأثنين في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بجولة ميدانية بعدداً من المقار الانتخابية بحي الهرم للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لانتظام سير الانتخابات الرئاسية وإزالة اي معوقات أمام المواطنين.

وقد شملت جولة هند عبد الحليم مدارس الشهيد عبدالله ابو زيد للتعليم الأساسي والثانوية التجارية الفندقية و جلوري بالهرم وأحمد بهجت المتميزة.

حيث تابعت نائب المحافظ جاهزية مقار اللجان لاستقبال المواطنين وعملية تنظيم دخولهم مشيراً الي تقديم كافه وسائل الدعم اللوجيستي والتيسير علي المواطنين.

رافق نائب المحافظ الأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

نائب محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة تتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية حي الهرم انتظام سير الانتخابات الرئاسية محافظة الجيزة