واشنطن تعرب عن قلقها جراء استخدام إسرائيل قنابل الفسفور في هجوم بلبنان

أعرب الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض الأمريكية في هجوم على جنوب لبنان.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في حديثه للصحافيين: "لقد رأينا هذه التقارير. نحن بالتأكيد قلقون بشأنها. سنطرح أسئلة حول هذا لمحاولة معرفة المزيد حول ما يحدث".

وأضاف “كيربي”، أن الذخيرة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض لها "غرض عسكري مشروع". ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الذخيرة تتوقع الولايات المتحدة في جميع الحالات استخدامها "لأغراض مشروعة" و"وفقا لقوانين النزاع المسلح".

وأكد، أن الولايات المتحدة لا تريد على الإطلاق “أن يمتد هذا الصراع إلى لبنان”، مضيفا: "لا نريد أن نرى جبهة ثانية. لا نريد أن نرى تصعيدا وتوسيعا للقتال. لذلك نحن قلقون أيضا بشأن هذا في سياق ما ينشر حول استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض الأمريكي في لبنان".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في أثناء الهجمات على جنوب لبنان في أكتوبر الماضي.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بناء على تحليل شظايا الذخيرة والصور الفوتوغرافية من مكان الحادث التي صورها المراسلون الصحافيون.

وتصنف قنابل الفسفور الأبيض كأسلحة حارقة تقليدية، لكن البروتوكول الثالث من "اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة اللاإنسانية" لعام 1980 يحظر استخدامها ضد المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في أثناء الهجمات على أهداف عسكرية في مناطق مدنية، وتطالب منظمات حقوقية بتصنيف القنابل الفسفورية كأسلحة كيميائية.