تعليم الوادي الجديد: غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات فى اليوم الثاني للانتخابات

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، أن غرفة عمليات قطاع تعليم الوادى الجديد لم تتلق أي مشكلات او شكاوى على مدار اليوم الثانى للانتخابات والتى بدت فى أبهى صورها امام العالم بأسره.

جاء ذلك خلال متابعته منظومة العمل بالإدارات التعليمية من خلال شبكة الفيديو كونفرانس من داخل غرفة عمليات المديرية المنعقدة منذ الصباح الباكر بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية والاتصال السياسى وجميع المعنيين من قيادات التعليم بالمحافظة.

وأعرب عطية عن بالغ تقديره لفريق العمل للجهد المبذول والملموس فى تنظيم العمل وحسن آداءه والحرص على الظهور اللائق بقطاع تعليم المحافظة، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للمشاركة الايجابية والملحمة الوطنية العظيمة فى حب الوطن.