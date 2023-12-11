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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

واشنطن تحذر العراق من عواقب الهجمات على القواعد الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
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قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، إن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز، حذر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من "عواقب وخيمة" ستواجه بغداد إذا لم تتخذ اجراءات لوقف الهجمات على القواعد الأمريكية.

وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 84 مرة على الأقل منذ 7 أكتوبر.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر السوداني أيضا خلال محادثة هاتفية أن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية أن تتحرك لمنع الهجمات على الأهداف الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام لمنظمة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم إن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا مهمة للغاية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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