الانتخابات الرئاسية 2024.. إغلاق لجان الاقتراع بعد مشاركة قوية من مواطنى الأقصر

أغلقت جميع لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر أبوابها، في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم الاثنين، وذلك فى اليوم الثانى للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر عملية التصويت حتى غدا الثلاثاء 12 ديسمبر.

وقام القضاه بغلق الصناديق، معلنين انتهاء اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وغلق اللجان الفرعية، على أن تواصل عملها اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء غد الثلاثاء في آخر أيام الانتخابات.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر اقبالا على جميع اللجان اليوم بمشاركة متميزة من المرأة الاقصرية وكبار السن وذوي الهمم، حيث توافد الناخبون على اللجان الانتخابية، منذ فتح صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وسط إجراءات تأمينية لتسهيل عملية الاقتراع باللجان.

وتم من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة برئاسة محسن الشامى مدير ادارة الازمات والكوارث، فتح اكثر من نقطة مشاهدة عبر اجهزة ال4G الخاصة بالشبكة وذلك من أمام اللجان الانتخابية ، كما تم تشغيل أكثر من نقطة مشاهدة على جهاز العرض الخاص بالشبكة.

يذكر أن محافظة الأقصر، يبلغ عدد اللجان العامة بها 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية، و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، لاستقبال 886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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