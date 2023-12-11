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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: نعمل على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

جون كيربي
جون كيربي
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أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنها تعارض الهدنة الكاملة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "ما زلنا لا نؤيد هدنة عامة من شأنها أن تبقي سيطرة حماس على قطاع غزة".

وأضاف: لكننا نؤيد تماما وقفات إنسانية إضافية. نحن نجري مفاوضات نشطة، وعندما أقول نشطة، أعني يوميا، مع شركائنا في المنطقة، مع الدول العربية وإسرائيل حول إمكانية استعادة الهدنة الإنسانية".

يذكر أنه بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، اتفق جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس عبر وساطة مصرية قطرية أمريكية، على تنفيذ هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى، دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة لمدة أسبوع، ثم استؤنف القتال مجددا في 1 ديسمبر.

وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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