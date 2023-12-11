البحرين تدعو مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى ضرورة أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حازمًا تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم، تأكيدًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وانطباقه على الجميع.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن ذلك جاء خلال مشاركة الزياني في الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث لفت الزياني في كلمته انتباه ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان إلى المأساة الإنسانية المروعة في قطاع غزة.

وأكد الزياني تعهد بلاده بتطوير إطار وطني شامل لحقوق الإنسان مع خارطة طريق وجدول زمني واضحين المعالم، لتنفيذ التزاماتها ومشاريعها في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز قيم السلام والتسامح من خلال المنظومة التشريعية، وإطلاق مبادرة للحصول على دبلوم في "دبلوماسية التعايش السلمي" بهدف نشر ثقافة السلام والاخاء والتضامن، مشيرا إلى أن المملكة تحث الجميع على التمسك بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.