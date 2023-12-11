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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوائز كاف 2023.. ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا 2023

ياسين بونو يحصد جائزة
ياسين بونو يحصد جائزة أفضل حارس
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يتابع عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

وحصد ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023، بعدما  قدم موسمًا رائعًا مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر وقاده إلى ربع نهائي البطولة.

ونافس الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي على الجائزة حتى الرمق الأخير.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل، ويمكن متابعة البث الحي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=bawUsko7EU0
 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الهلال السعودي ياسين بونو