جوائز كاف 2023.. ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا 2023

يتابع عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

وحصد ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023، بعدما قدم موسمًا رائعًا مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر وقاده إلى ربع نهائي البطولة.

ونافس الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي على الجائزة حتى الرمق الأخير.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل، ويمكن متابعة البث الحي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=bawUsko7EU0

