نتنياهو: حماس تريد تدمير إسرائيل فورا والسلطة الفلسطينية تريد ذلك عبر مراحل

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن حركة حماس تريد تدمير إسرائيل فورا، فيما السلطة الفلسطينية "تريد ذلك عبر خطوات ومراحل".

جاء ذلك خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

كما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في وقت سابق، نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن به"، محملا إياه "مسؤولية الفشل".

ومع دخول الحرب يومها الـ66، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.