هدف كهربا في الهلال السوداني الأفضل في أفريقيا عام 2023

فاز هدف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في افريقيا لعام 2023 خلال حفل جوائز الافضل في افريقيا والمقام حاليا في مدينة مراكش المغربية.

وتفوق هدف محمود كهربا في مرمى الهلال السوداين الموسم الماضي على جميع منافسية في التصويت.

وضمت القائمة النهائية لأجمل أهداف العام هدف كهربا مع الأهلى ضد الهلال السودانى في دورى أبطال أفريقيا، وهدف محمود صابر لاعب بيراميدز مع المنتخب الأولمبي ضد المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة وهدف محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي بهدفه مع منتخب تونس للشباب ضد زامبيا في أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

يذكر أن النادي الأهلي فاز أيضا بجائزة افضل ناد في أفريقيا 2023 خلال الحفل، كما فاز بيرسي تاو لاعب الاهلي بجائزة افضل لاعب داخل قارة أفريقيا.