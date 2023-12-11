لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة تغلق صناديق الاقتراع

تم إغلاق صناديق الاقتراع عقب انتهاء فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك بمقر اللجنة الانتخابية “٩” بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة النموذجية، بمصر الجديدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين..

ومن المقرر أن تستأنف عملية التصويت غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وشهدت اللجنة الانتخابية مع انطلاق اليوم الثاني للانتخابات توافد أعداد كبيرة من أهالي منطقة مصر الجديدة للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

الجدير بالذكر انطلقت عملية التصويت لليوم الثاني علي التوالي في الانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين في اللجان الانتخابية بجميع أرجاء الجمهورية.

وتستمر حتى غدا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر٢٠٢٤.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات إدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.