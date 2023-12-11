إيطاليا: تشكيل جيش أوروبي قد يستغرق ما بين 25 إلى 30 عاما

علق وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، اليوم الإثنين، على أهمية تقييم التبعات التي قد يخلفها الفوز المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية على دعم الغرب لكييف، وقال: إن تشكيل جيش أوروبي مشترك، أمر يستغرق بناؤه ما بين 25 إلى 30 عاما.

وأضاف كروزيتّو في كلمه له خلال منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، قائلا: أن أبسط طريقة لامتلاك قوات مسلحة أوروبية هي استخدام نظام الناتو، الذي يضم قوات إيطالية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، يمكن للمرء أن يجعلها تعمل جميعها معا".

وأضاف: "بالطريقة ذاتها التي أنشئت بها منظمة حلف شمال الأطلسي، يمكن تشكيل القوات المسلحة الأوروبية، التي بوجود مركز قيادة وسيطرة موحّد، يمكنها التحرك كما لو كانت قوة واحدة".

وتابع: "إنه لن يكون جيشا أوروبيا، بل مجموعة جيوش وطنية تتحد لإنشاء دعامة للدفاع الأوروبي يتم دمجها بعد ذلك في جيش حلف شمال الأطلسي".

واختتم قائلا: "الأمر يكون هكذا أسرع بكثير، ولا يتطلب تغيير المنظمة بالكامل أيضا، لأن الوقت لا يسمح لنا بإضاعة 20 عاما".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه بحلول نهاية الأسبوع قد يواجه فلاديمير زيلينسكي حقيقة أن حليفيه الأكثر أهمية الولايات المتحدة وأوروبا سيرفضان استئناف المساعدات المالية لأوكرانيا.

وتابعت الصحيفة: "قد ينهي زيلينسكي هذا الأسبوع برؤية اثنين من أهم حلفائه وقد رفضا تجديد المساعدات المالية".