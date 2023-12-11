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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الانتخابات الرئاسة 2024.. مد التصويت في 25 لجنة انتخابية بسبب كثافة الإقبال بالقاهرة

الانتخابات
الانتخابات
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قررت اللجان المختصة مد فترة التصويت في ٢٥ لجنة انتخابية على مستوى القاهرة بسبب كثافة الأقبال على لاتصويت فى الأنتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان الإنتخابية  بالقاهرة حضور  كثيف  للمواطنيين  للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م،  لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وبدأت منذ صباح الأمس الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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