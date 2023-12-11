دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة تدلي بصوتها الانتخابي وتؤكد: مشهد يعكس عظمة المصريين

أدلت الدكتورة دينا الرفاعي،عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف علي كرة القدم النسائية، بصوتها الانتخابي بمقر اللجنة الانتخابية بمركز فاقوس محافظة الشرقية.

واكدت الرفاعي ان الشعب المصري المصريين ضرب اروع المثل بالمشاركة الإيجابية للدفاع عن وطنهم، وسوف يدرس العالم هذا المشهد، لافتة إلي أن المواطنين سيواصلون هذا المشهد السياسي والقومي الجميل للدفاع عن وطنهم فهم بحق درع الوطن ضد أى تحديات.

ووجهت عضو اتحاد الكرة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات علي الجهود المبذولة منهم والتي ساهمت في تيسير الإجراءات أمام الناخبين، مؤكدة أن الشعب المصري ضرب اروع المثل في المشاركة الإيجابية في مشهد عظيم سيذكره التاريخ.