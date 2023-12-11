الأهلي أفضل ناد في أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الإثنين، حصول النادي الأهلي على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال حفل جوائز الأفضل التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتفوق الأهلي بطل افريقيا 2023 على الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وحصد الأهلي الجائزة، بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

وتسلم الجائرة طارق قنديل عضو مجسل إدارة النادي كممثل عن النادي الأهلي في حفل جوائز.

فيما حصد صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل ناد للسيدات في قارة أفريقيا عن عام 2023، متفوقا على الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.