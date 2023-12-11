الانتخابات الرئاسية 2024.. غرفة الإسكندرية تنفي عدم تمكن المكفوفين من الاقتراع

نفي المستشار مسعد ابو سعد رئيس لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ما تردد حول عدم تمكن ذوي الهمم من المكفوفين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعدم توفر الإمكانيات لذلك الأمر.

وقال ابو سعدة:" جميع اللجان الانتخابية تم تخصيص مكان بها لتصويت المكفوفين عن طريق طريقة" برايل" وتوفير الاوراق المخصصة لذلك.

وأشار المستشار أبو سعدة، الي ان التصويت استمر لليوم الثاني علي التوالي لكافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها ١٨ لجنة عامة ٥٣٣ لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.. وباللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة.

ولفت الي انه شهد اليوم وأمس إقبالًا في الانتخابات الرئاسية وكثافة من قبل الناخبين للإدلاء بصوتهم الإنتخابي في ملحمة وطنية تعبر عن مدي اهتمام وحرص المواطن المصري والسكندري خاصة على المشاركة الوطنية واداء الواحب في الاستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى لعد غدا الثلاثاء.

وأشار إلى أن كافة الاجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر.