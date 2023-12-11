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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحد مشايخ سيناء يكشف تأثير الأحداث الأخيرة على إقبال المصريين في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات
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كشف الشيخ إبراهيم أبو عليان أحد مشايخ سيناء، تفاصيل تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة على إقبال المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح الشيخ إبراهيم أبو عليان خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في التغطية الإعلامية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات، أن هناك إقبال كثيف من المواطنين في مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح، على التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.


وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السيسي فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي في سيناء، إحدى الدوافع الرئيسية التي دفعت المواطنين للمشاركة في عملية الانتخابات.


وتابع الشيخ أبو عليان، "نحن نقف خلف الرئيس السيسي في جميع قراراته، خاصة قرار عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وندعم رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024".


 

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