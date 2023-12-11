بمشاركة مصر.. تفاصيل قرعة بطولة أفريقيا للناشئين للكرة الطائرة

أقيمت منذ قليل قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوي.

وتقرر أن يقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة تونس في الساعة الرابعة عصرًا.

وفيما يلي مباريات البطولة على مدار الأيام المقبلة:

اليوم الأول «الثلاثاء»

مصر وتونس في الساعة الرابعة عصرًا، والكاميرون ضد ليبيا في الساعة السادسة.

اليوم الثاني «الأربعاء»

تونس تواجه الكاميرون في الساعة الرابعة وليبيا تلتقي المغرب في الساعة السادسة.

اليوم الثالث «الخميس»

المغرب تواجه تونس في الساعة الرابعة والكاميرون تلتقي مصر في الساعة السادسة.

اليوم الرابع «الجمعة»

مصر تواجه المغرب في الساعة الرابعة، وتونس تواجه ليبيا في الساعة السادسة.

اليوم الخامس «السبت»

المغرب تواجه الكاميرون في الساعة الرابعة، وليبيا ضم مصر في الساعة السادسة.

اليوم السادس «الأحد» راحة لكل الفرق المشاركة.

يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.