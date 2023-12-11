محمود مسلم: الانتخابات الرئاسية أكدت وحدة المصريين على قلب رجل واحد

قال النائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الإقبال الكثيف من قبل المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، رسالة من المصريين في هذا التوقيت الصعب للعالم أجمع، موضحا أن المصريين أكدوا للعالم أجمع أنهم على قلب رجل واحد وسيتصدون لكل من يحاول العبث بوطنهم.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن هناك مشاركة كبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات الأخيرة في 2018، مبينا أن الظروف والتحديات مختلفة تماما عن 2018.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، إلى أن المصريين أكدوا أنهم ضد أي مخطط يهدد أمن الدولة، وهو ما حدث في الخروج إلى الشوارع والميادين ورفض التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء، وتأييد موقف القيادة السياسية في هذه القضية والوقوف بجوار الدولة المصرية.

وتابع مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن هناك تحديات أخرى مثل الظروف الاقتصادية إلا أن الدولة تعمل على ذلك، مبينا أن أحداث غزة كانت سببا رئيسيا في خروج المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وإيصال رسالة إلى العالم أن المصريين تقف مع القيادة السياسية في موقفها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني في مصر، خلق حالة جديدة للسياسة المصرية لجميع فئات الوطن والأحزاب السياسية والوصول إلى رؤى وتوافقات تهدف لخدمة الدولة، مبينا أنه ساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر برعاية القيادة السياسية.

كما أكد أن الشباب المصري، الأكثر تأثرا بالقضية الفلسطينية وما تتعرض له حاليا، مشددا على أنها كانت دافعا كبيرا في إقبال الشباب على صناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الماراثون الرئاسي.

وقال مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، إن الإخوان الإرهابية وراء كل كارثة تحدث من أجل هدم الدولة، مشيرا إلى أن مصر رغم كل ما تواجهه من تحديات كبيرة وأزمات اقتصادية ضربت العالم أجمع إلا أنها لم تتأخر يوما في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في