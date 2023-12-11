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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. إقبال المواطنين على التصويت بالانتخابات قبل إغلاق اللجان بالقليوبية

إقبال الناخبين
إقبال الناخبين
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شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة القليوبية، إقبال كثيف قبيل إغلاق اللجان، حيث توافد المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من الرجال والسيدات للمشاركة في العرس الانتخابي.

وتابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تفقد المحافظ لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية وفي قليوب مدرسة كفر أبو جمعة وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن أبو بكر ولجان مدرسة عمر مجدي.

واطمأن الهجان على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

إقبال الناخبين

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الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 سير العملية الانتخابية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية