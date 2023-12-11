زي النهارده.. مرور 87 عاما على تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش من أجل محبوبته

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 11 شهر ديسمبر ذكري مرور 87 عاما علي تنازل ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن عن العرش ليتزوج من الأمريكية واليس سمبسون، حيث كان ذالك في 11شهر ديسمبر عام 1936.

إدوارد الثامن:

هو: إدوارد ألبيرت كريستيان جورج آندرو باتريك دايفيد وينزر، ولد في 23 شهر يونيو عام 1894،و كان ملك المملكة المتحدة ودول الكومونولث وأيرلندا والهند، منذ وفاة والده جورج الخامس في 20 يناير 1936 حتى تنازله عن العرش في 11 ديسمبر 1936 من نفس العام ليتزوج من واليس سمبسون.. وكان ثاني حاكم من بيت وينزر.

قبل أن يصبح ملكًا، كانت له عدة تسميات: الأمير إدوارد من يورك، والأمير إدوارد من يورك وكورنول، ودوق كورنول، ودوق روثيساي، وأمير ويلز. بعد تنازله عن الملكية عاد للقبه السابق «الأمير إدوارد»، ثم أصبح دوق وينزر في 8 مارس 1937. خلال الحرب العالمية الثانية تم تعيينه كحاكم على جزر البهاما.

يعد إدوارد الثامن الحاكم البريطاني والوحيد الذي تنازل متعمدًا عن الحكم في 11 ديسمبر 1936.. كما جاء تنازله عن ملكية أيرلندا في اليوم التالي: تعتبر فترة حكم إدوارد الثامن ثالث أقصر الفترات في تاريخ بريطانيا، بعد ليدي جين غراي وإدوارد الخامس.