أحمد موسى: نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية لم تحدث في تاريخ مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني، موجها الشكر للمصرين على تجاوز نحو 31 مليون ناخب من إجمالى 67 مليون ناخب بنسبة تخطت 45 % في التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، معلقا: لم تحدث هذه النسب في تاريخ مصر، والأرقام ستتجاوز أكثر غدا الثلاثاء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الإعلامية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات أنه ربما نصل لـ50% من الأصوات اليوم ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا إقبال غير مسبوق في تاريخ الانتخابات التنافسية من 2005 وحتى اليوم.

وقال أحمد موسى: بطاقات الاقتراع خلصت اليوم والمطابع مستمرة؛ لأنه لم يكن متوقع الوصول لتلك النسب بالمحافظات.

وعلق موسى قائلا: النائب محمد أبو العينين زار لجان الإسكندرية رفقة وفد برلمان البحر المتوسط، والناس مش مصدقين ومنبهرين باللي بيحصل في الانتخابات؛ لأن في ناس منهم كانت في انتخابات 2018 وقضوا يوما كاملا في الإسكندرية ولديهم حالة انبهار من الإقبال الانتخابي غير المسبوق؛ لأن الشعب كسر كل الحواجز وفي طريق الوصول لنسبة أكبر من اليوم وأمس.

وتابع: الآلاف في القاهرة يقفون طوابير أمام اللجان ستمتد هذه اللجان في عملها بعد الساعة 9، وهذا هو رهان الشعب الذي يخرج في الأوقات الصعبة،

واستكمل: المنظمات والإعلام الدولي لا يتحدثون إلا عن نسب الإقبال الكثيفة، فلا أنباء عن أي سلبيات في الانتخابات، والملاحظات محدودة وعادية لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، وعناوين الصحف الدولية وفقا لـ ضياء رشوان رئيس لهيئة العامة للاستعلامات جاء أبرزها: «رغم الصعوبات الاقتصادية إقبال غير مسبوق على الانتخابات».



