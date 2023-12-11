تصريحات جديدة من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن مستقبل قطاع غزة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة.

وتابع: "منفتحة على مناقشة البدائل بشأن من سيسيطر على القطاع ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية لإسرائيل".

وأضاف جالانت، أن إسرائيل منفتحة كذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة حزب الله اللبنانية شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين: إن حركة أمل، التي يترأسها، ليست طرفا في الحرب بالجنوب اللبناني.. موضحا أن هناك تواصلا مستمرا بين الحركة وحزب الله حول الحفاظ على قواعد الاشتباك.