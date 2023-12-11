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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسة تجمع وفد من نقابه الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعده والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، للادلاء بأصواتهم.

فى البداية، تجمع الأعضاء بمقر النقابه بجاردن سيتي واستقلوا الاتوبيسات التي خصصتها النقابه لنقل الوفود  من مقر النقابه الي مقرات اللجان لكي يدلي الجميع بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي الكبير.

من جانبها قالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابه إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستورى للانتخابات الرئاسية هو مفخره لنا جميعا كمصريين.

 

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني علينا جميعا لأننا لابد أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.


واختتم نقيب الإعلاميين حديثه بدعوه جميع المصريين للنزول للمشاركه والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم من ٢٠٢٤ حتي ٢٠٣٠.

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شهد اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسة تجمع وفد من نقابه الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعده والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة نقابة الإعلاميين الانتخابات الرئاسية