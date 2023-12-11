جوائز كاف 2023.. الشناوي ينافس أونانا وبونو على أفضل حارس

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

ومن أبرز المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا هذا العام، الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقدم الشناوي موسمًا مميزًا مع الأهلي، حيث قاد الفريق إلى التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وإلى نهائي كأس مصر.

أما بونو، فقد قدم موسمًا رائعًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم، ولعب أونانا دورًا كبيرًا في تتويج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وعلى مستوى الأندية، ينافس الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023 مع الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.، ومن المتوقع أن يكون الحفل مثيرًا للغاية، حيث يضم قائمة المرشحين نخبة من أفضل اللاعبين في القارة السمراء.

من جهة أخرى، يعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام الدولي إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل الذي يبدأ في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة البث الحي من الرابط التالي.