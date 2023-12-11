نواب التنسيقية يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأدلى النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية بصوته في مدرسة الشهيد رضوان حبيب الثانوية التجارية مدينة شبين القناطر، فيما أدلت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمدرسة الثانوية الزراعية بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

فيما صوتت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية بصوتها في مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بالتجمع الأول في القاهرة، فيما أدلت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بمدرسة صلاح الدين الرسمية لغات بمحافظة القاهرة، وصوت النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بصوته في مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بالعمرانية بمحافظة الجيزة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

