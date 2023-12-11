جوائز كاف 2023.. محمد صلاح يتصدر سباق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

ومن أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقدم صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث سجل 33 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال عام 2023.

أما أوسيمين، فقد قدم موسمًا رائعًا مع نابولي، حيث سجل 32هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات وفاز بالدوري الإيطالي وحصل على جائزة هداف البطولة، كما قاد منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا العام الماضي.

ولعب حكيمي دورًا كبيرًا في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، كما قاد منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم، وسجل 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة وفاز بالدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يكون الحفل مثيرًا للغاية، حيث يضم قائمة المرشحين نخبة من أفضل اللاعبين في القارة السمراء.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل الذي يبدأ في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة البث الحي من الرابط التالي.

