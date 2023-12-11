الزمالك يحسم موقفه من المشاركة في كأس الرابطة

حسمت إدارة الزمالك موقفها من المشاركة في بطولة كأس الرابطة المحترفة والتي تقام خلال شهر يناير المقبل، حيث رفضت الإدارة انسحاب الفريق الأبيض من البطولة.

وقررت الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق المشاركة في كأس الرابطة بالفريق الأول حال عدم تعارض موعد مباريات البطولة مع معسكر الزمالك بالإمارات الذى سيقام لأيام قليلة .

وحال تعارض موعد مباريات كأس الرابطة مع معسكر الزمالك بالإمارات، فسيشارك الزمالك بفريق يضم اللاعبين المميزين من فرق قطاع الناشئين بالنادي .

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، أول أمس السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ويأتي الزمالك في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين .