بوتين: سنعمل على زيادة قواتنا البحرية وتعزيز انتشارها في كل المناطق الاستراتيجية

الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 07:49 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الاثنين/ أن بلاده ستسمر في العمل على زيادة قواتها البحرية وتعزيز انتشارها في كافة المناطق الاستراتيجية في المياه العالمية.

وقال بوتين، خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث": " إن العمل على زيادة القوة البحرية الروسية سيستمر بالتأكيد، سنقوم بتنفيذ جميع خططنا لبناء الغواصات والسفن وسنعمل على تعزيز الاستعداد القتالي للبحرية الروسية من الناحية الكمية"..مشيرا إلى أن القوت البحرية الروسية ستنتشر أكثر في القطب الشمالي والشرق الأقصى والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين وكذلك في أهم المناطق الاستراتيجية لمحيطات العالم.

ووصف الرئيس الروسي الغواصتين الاستراتيجيتين ألكسندر الثالث وكراسنويارسك ب"الرهيبتين".. قائلا:" لا مثيل لهاتين الغواصتين النوويتين في العالم كونهما ستقومان بأعمال الردع الاستراتيجي".