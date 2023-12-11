الانتخابات الرئاسية 2024.. قيادات صحة قنا تُدلي بصوتها في الانتخابات

قامت اليوم الإثنين كافة قيادات مديرية الشؤون الصحية بقنا للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية لإختيار رئيساً للجمهورية وذلك بمقرات الإنتخابات المختلفة بالمراكز

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الإدلاء في الإنتخابات يُعد واجباً وطنياً ملزِماً لجميع أبناء الوطن والذي يعكس مدي إهتمام المواطنين بترسيخ أسس الإستقرار والآمان للوطن

وأشار بدران أن مديرية الصحة قد وضعت خطة متكاملة من الخدمات الطبية بشتي المستشفيات والوحدات الصحية بهدف تقديم الرعاية العاجلة والمتكاملة لكافة المترددين علي تلك المنافذ

وأضاف بدران أن الخطة شملت أعمال التطهير والتعقيم لمقرات الإنتخاب في جميع المراكز بهدف منع إنتقال الأوبئة والأمراض بين المواطنين

مشيراً إلي تواجد فرق طبية تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة حول تلك المقرات

وأضاف أن المديرية قد شاركت بتشغيل عدد من الوحدات الصحية كمقرات إنتخابية ضمت وحدة الشيخ حسين بأبوتشت ، وحدة المعري بمركز قوص بالإضافة إلى وحدة الغوصة والطوابية بقنا

داعيا أبناء الفريق الطبي جميعاً لتلبية نداء الوطن والنزول إلى الإنتخابات للتعبير عن وقوفهم جنباً لجنب ومؤسسات الدولة المختلفة

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