شهدت اللجان الانتخابية فى البساتين احتشاد المواطنين لإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فيما تصدرت الفتيات المشهد الانتخابى بمدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين .
وشهدت اللجان الانتخابية بالقاهرة حضور كثيف للمواطنيين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .
واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وبدأت منذ صباح الأمس الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.
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الانتخابات الرئاسة 2024.. تزاحم ليلًا أمام اللجان في البساتين
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شهدت اللجان الانتخابية فى البساتين احتشاد المواطنين لإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فيما تصدرت الفتيات المشهد الانتخابى بمدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين .
شهدت اللجان الانتخابية فى البساتين احتشاد المواطنين لإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فيما تصدرت الفتيات المشهد الانتخابى بمدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين .