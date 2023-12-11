الانتخابات الرئاسة 2024.. تزاحم ليلًا أمام اللجان في البساتين

شهدت اللجان الانتخابية فى البساتين احتشاد المواطنين لإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فيما تصدرت الفتيات المشهد الانتخابى بمدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين .

وشهدت اللجان الانتخابية بالقاهرة حضور كثيف للمواطنيين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وبدأت منذ صباح الأمس الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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