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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الانتخابات الرئاسة 2024.. تزاحم ليلًا أمام اللجان في البساتين

الانتخابات
الانتخابات
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شهدت اللجان الانتخابية فى البساتين احتشاد المواطنين لإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024  فيما تصدرت الفتيات المشهد الانتخابى بمدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين .
وشهدت اللجان الانتخابية  بالقاهرة حضور  كثيف  للمواطنيين  للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .
واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م،  لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وبدأت منذ صباح الأمس الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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احتشاد المواطنين الإدلاء بأصواتهم الانتخابات الرئاسية لعام 2024