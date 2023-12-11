ألكسندر عون يكتب: الجهاد الإسلامي.. نظره على الحركة الأخرى فى غزة التى تخوض حربًا ضد إسرائيل

ولدت حركة الجهاد الإسلامي في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وهي مزيج من أيديولوجية الإخوان المسلمين والعقيدة الثورية الإيرانية، وسرعان ما انضمت الحركة الإسلامية إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل. ولهذه الجماعة، الأقل تأثيرا من حماس في غزة، عدة فروع في الضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران.

وفي ظل حماس، لا تقل المجموعة الغزاوية الأخرى تأثيرا. وتنسق حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أعمالها مع كتائب القسام منذ الهجوم الذي وقع في ٧ أكتوبر. وقد تمكن رجال الحركة الإسلامية، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال شاراتهم الصفراء على خلفية سوداء، من التكيف مع الظروف المختلفة.

وبعد أن دافعت المجموعة الثانية في غزة عن أسلوب العمليات باستخدام السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية، فإنها تمتلك أيضًا جهازا عسكريا يمكنه استهداف الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر.

وفي شهر مايو الماضي، وبينما ظلت حماس في حالة تراجع، واجهت حركة الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي لمدة خمسة أيام. وفي أغسطس ٢٠٢٢، وقع صراع بين حركة الجهاد الإسلامي والجيش الإسرائيلي لمدة ثلاثة أيام. هذه الحركة، غير المعروفة في الغرب، هي حلقة وصل بين جماعة الإخوان المسلمين والشيعية الثورية بعد عام ١٩٧٩.

تغيرات الحرب العالمية

بعد الحرب العالمية الثانية، افتتح تنظيم الإخوان، الذي تأسس عام ١٩٢٨ في مصر، أول فرع له في فلسطين. خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، أرسل الإخوان متطوعين للانضمام إلى الفصائل القومية للقتال ضد المنظمات الصهيونية. لكن هزيمة عام ١٩٤٨ وجهت ضربة قاتلة للمنظمة الإسلامية.

أما بالنسبة لأعضاء الحركة فى غزة الخاضعة للإدارة المصرية، فقد اختبأوا بسبب معارضة الرئيس عبدالناصر الشرسة للإخوان، خاصة بعد محاولة اغتياله عام ١٩٥٤. وقاد الزعيم المصري حربا حقيقية ضد حركة الإخوان.

وبسبب هزيمة القومية العربية عام ١٩٦٧ بعد حرب الأيام الستة، استمرت جماعة الإخوان المسلمين في كسب الأتباع. تقتصر الحركة الإسلامية في البداية على العمل الاجتماعي والتربوي من خلال المساجد أو المدارس أو المراكز الثقافية. أما العمل المسلح، فهو ثانوي، سيأتي بعد إعادة أسلمة المجتمع بأكمله.

لكن في السبعينيات، انقسمت حركة الإخوان الفلسطينية، منهم قسم يرفض أولوية العمل الاجتماعي والسلبية تجاه إسرائيل. بالنسبة للبعض، فإن الأيديولوجية الثورية للمرشد الأعلى الإيراني الخميني تُبهر كثيرين.. أثناء دراسة الطب في مصر، سرعان ما استلهم مؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي عقيدة آية الله وكتب كتابًا في عام ١٩٧٩ بعنوان "الخميني.. الحل الإسلامي والبديل".

وبالتالي، فإن إنشاء هذا الكيان الجديد هو نتيجة لخيبة الأمل داخل حركة الإخوان المسلمين والانبهار بالتحول النموذجي المفروض من طهران. المفكران والمؤسسان، فتحي الشقاقي وعبدالعزيز عودة، يخلقان في نهاية المطاف حركة هجينة. ورغم الطاعة السنية، تتبع الجماعة المذهب الشيعي السياسي الأكثر تطرفًا مع الحفاظ على نسيجها القومي.

ولذلك أنشأوا في الثمانينيات مجموعة سرية أطلقوا عليها في البداية اسم "الطلائع الإسلامية" والتي رسخت نفسها في نطاق الحركات الفلسطينية بهدف رئيسي هو الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وبسرعة كبيرة، سيقترب المسئولون التنفيذيون للمجموعة الصغيرة الشابة من حزب الله اللبناني والحرس الثوري وسوريا الأسد حيث سيفتتحون مكتبًا في دمشق في عام ١٩٨٩.

تحالف مع طهران

وتعلن حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص مسئوليتها عن عدة هجمات في بيروت ضد الوجود الأمريكي والفرنسي خلال الحرب الأهلية اللبنانية. شاركت الحركة بنشاط في الانتفاضة الأولى ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين، مما أدى إلى إنشاء حركة حماس في عام ١٩٨٧.

كما أنشأت الجماعة فرعها العسكري "سرايا القدس" في عام ١٩٩٢. وترفض حركة الجهاد الإسلامي اتفاقات أوسلو في عام ١٩٩٣ بشكل قاطع. ولعبت دورًا في تطوير جبهة موحدة تضم جميع الأحزاب الفلسطينية المعارضة للدولة اليهودية. أثناء توقفه في مالطا، بعد رحلة إلى ليبيا للحصول على الدعم من القذافي، اغتيل فتحي الشقاقي على يد المخابرات الإسرائيلية في عام ١٩٩٥.

ورغم أن حركة الجهاد الإسلامي أقل قوة من حماس، إلا أنها تستفيد من عدة تتابعات. وإلى جانب دمشق، لدى الحركة الإسلامية فروع في الضفة الغربية، لا سيما في الخليل وجنين، ويقوم مسئولو الحزب برحلات متكررة إلى بيروت وطهران.

وعلى النقيض من السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أو حماس، فإن حركة الجهاد الإسلامي ليست حركة جماهيرية، ولا تتمتع بقاعدة سياسية كبيرة وليس لديها أي نية للاستيلاء على السلطة. ولم تشارك إلا في الانتخابات التشريعية عام ١٩٩٦.

وبالإضافة إلى استقطابها على الساحة الوطنية الفلسطينية، فإن قوتها الأساسية تكمن في تحالفها مع محركها الإيراني. وظلت حركة الجهاد الإسلامي موالية لمحور دمشق طهران، الأمر الذي سمح لها بتلقي المزيد من الأموال. وعلى هذا النحو، يُلقب الزعيم الحالي لجماعة غزة زياد النخالة بـ"الإيراني".

أثبتت اشتباكات الأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٢ ومايو ٢٠٢٣ أن حركة الجهاد الإسلامي قادرة على العمل بمفردها بشكل مستقل عن استراتيجيات حماس. وعلى الرغم من تحالفهما في معركتهما ضد الدولة اليهودية، إلا أن الحركتين ليس لهما بالضرورة نفس الأجندة السياسية.

وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية الكبيرة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحركة الجهاد الإسلامي، يأتي جزء من الأسلحة من سوريا وكوريا الشمالية، ويتم تصنيع جزء آخر محليًا.

كما أشار زعيم الجماعة في مايو ٢٠٢١، حيث قال زياد النخالة: "كان قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني) هو الذي طرح فكرة إنتاج الصواريخ داخل البلاد". وأضافوا "جميع مهندسي الجهاد الإسلامي وحماس تدربوا في إيران".

ألكسندر عون: صحفى فرنسى لبنانى متخصص فى قضايا الشرق الأوسط.. يكتب عن حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، ويتتبع تاريخها منذ التأسيس حتى الآن