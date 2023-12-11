جوليان أوبير يكتب: إيران – روسيا.. أجواء «معاهدة رابالو» تلوح فى الأفق!

في أوائل ديسمبر، قاد الرئيس الإيراني وفدًا كبيرًا إلى موسكو، في موقف واضح لجميع دعوات المجتمع الدولي لعزل بوتين. ومن جانبه، رحب فلاديمير بوتين بالرئيس الإيراني، باعتباره ازدراء للدول التي تشن حملات لعزل إيران بسبب أبحاثها النووية ودعمها لحماس.

هذا الاتحاد من المنبوذين يذكر بمعاهدة رابالو.. هذه المعاهدة تم التفاوض عليها والتوقيع عليها في مارس ١٩٢٢ على هامش مؤتمر دولي حول تعويضات الحرب من قبل ممثلي فايمار ألمانيا والاتحاد السوفييتي ولم يكن الأمر مخططا له على الإطلاق، لكن باستدعاء حكومات الدول الأوروبية، ونبذها المجتمع الدولي لأسباب مختلفة.

تحدت الحكومتان هذا الانقلاب الدبلوماسي الذي سمح لهما بوضع حد لعزلتهما، من خلال التخلي عن تعويضات الحرب وإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، وقبل كل شيء، علاقات عسكرية سرية.. وكانت هذه بداية نهاية سياسة التطويق الصحي للجمهورية السوفيتية!

وبنفس الطريقة التي أشرت بها في مقال آخر إلى أوجه التشابه السبعة بين زيلينسكي ونتنياهو، فإننا في الواقع نعكس تقارب الخصوم. منذ فبراير ٢٠٢٢، عندما غزت روسيا أوكرانيا، أقامت روسيا تحالفًا دفاعيًا مع إيران ويرتكز تحالف الدولتين على تقارب المصالح في مواجهة نفوذ واشنطن في الفضاء السوفييتي السابق وفي الشرق الأوسط.

وهنا تنطيق قاعدة "أعداء أعدائي هم أصدقائي" وقال ونستون تشرشل: "إذا غزا هتلر الجحيم، فسوف أدافع عن قضية الشيطان في مجلس العموم".

وكل ذلك يستند أيضًا إلى القدرة التي استعادتها إيران في الوقت المناسب لاستيراد وتصدير المعدات العسكرية، بفضل انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥ على مرحلتين: أكتوبر ٢٠٢٠ (الأسلحة التقليدية)، ثم أكتوبر ٢٠٢٣ (الصواريخ الباليستية والطائرات المسلحة بدون طيار).

أصبحت روسيا تعتمد على طهران في الحصول على المعدات الصغيرة: تفيد التقارير أن إيران زودتها منذ عام ٢٠٢٢ بذخائر المدفعية والدبابات، ولكن أيضًا بطائرات "شاهد" بدون طيار (وهو ما نفته دائمًا). والآن أصبح الإيرانيون أحرارا في التحرك، وأعلنوا أنهم يشترون معدات عسكرية روسية، بينما كانوا حتى الآن مصدرين أكبر لموسكو.

ويتحول هذا التواطؤ الآن إلى تحدٍ للقواعد الدولية، التي يُنظر إليها على أنها قناع الإمبراطورية الأمريكية. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء ٥ ديسمبر، التوقيع على وثيقة مشتركة تهدف إلى “مواجهة وتخفيف وتعويض” عواقب العقوبات الأمريكية.

وهنا مرة أخرى تتطابق المصالح: لا تزال إيران خاضعة لنظام من العقوبات الصارمة المرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، في حين هزت العقوبات الغربية ضد روسيا، والتي فُرضت في أعقاب هجومها واسع النطاق على أوكرانيا، والتي بدأت في عام ٢٠٢٢، اقتصادها.. لكن هذا التحالف التكتيكي له حدوده.

أولًا، باعتبارها قوة نووية، فإن موسكو ليس لديها مصلحة في ظهور إيران نووية على الجانب الجنوبي لبحر قزوين. قبل فبراير ٢٠٢٢، كانت روسيا قوة دافعة في المفاوضات الرامية إلى عودة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي تهدف إلى ضمان الطبيعة المدنية للبرنامج النووي الإيراني، والتي وقعتها في عام ٢٠١٥ الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وفرنسا) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لكنها فعلت ذلك في زاويتها الخاصة، فأجرت مفاوضاتها الخاصة مع إيران والصين، دون أن تشمل الدول الغربية الموقعة. لكن أوكرانيا أجبرت موسكو على الابتعاد عن التوازن في الشرق الأوسط ودعم إيران، على سبيل المثال، ضد الولايات المتحدة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.

وفي الحقيقة، يعتبر هذا الدعم لإيران غير مسئول عن المستقبل السلمي للكوكب. وأظهر أحدث تقرير للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف آثار لنشاط إشعاعي في ثلاثة مواقع إيرانية غير مرخص لها بتطوير أنشطة نووية هناك.

وتشير التقارير إلى أن إيران تمتلك ٤٣ كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪، وهي عتبة أعلى بكثير من نسبة ٣.٦٧٪ التي حددتها اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران ما يكفي من المواد الانشطارية، من حيث الكمية، لتجهيز ليس صاروخا واحدا، بل خمسة صواريخ نووية. نحن على شفا حريق إقليمي لأن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية.

علاوة على ذلك، يخاطر بوتين بإثارة غضب إسرائيل ليس فقط (التي لم تستجب حتى الآن بشكل إيجابي للطلبات الأوكرانية لتوصيل الأسلحة، ولم تدن ضم شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤)، بل كل دول العالم العربي، التي ترى في إيران قوة خطيرة.

ومن ثم فإن هذا التقارب يقوض تمامًا جدلية فلاديمير بوتين، الذي يحب أن يقدم نفسه باعتباره معارضًا عنيدًا للإرهاب. ألم يقل في عام ١٩٩٩ إنه يريد "قتل الشيشان في المرحاض"؟ ألم يشر إلى الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا؟.

ومن الآن فصاعدًا، من الصعب عليه أن يتظاهر بأنه حارس الحضارة، حتى لو كان المراقبون المطلعون قد وضعوا بالفعل قائمة طويلة من الحقائق التي تثبت أن قيصر الكرملين يلعب في الواقع لعبة مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالإسلاموية: اللجوء إلى الشيشان.

أو مساعدي داغستان في أوكرانيا، وإرسال متطوعين شيشان إلى سوريا، وإعادة أيتام متطوعين داعش من سوريا، والروابط مع طالبان، وما إلى ذلك.

ومن خلال القيام بذلك، فإن الرأي العام المحافظ في أوروبا، الذي يميل إلى الاعتقاد بأن فلاديمير بوتين لا يتحدث فقط هراء عن الانحراف الحضاري لأوروبا، ربما يفتح أعينه: فبوتين هو أولًا وقبل كل شيء مناهض لأمريكا، وهو ما يدفعه الآن إلى أن يكون معاديًا لليهود ومعاديًا للغرب. لقد ساهم في دفع السكان المسلمين في القوقاز إلى التطرف، مع ما نشهده من تداعيات في فرنسا.

في ١٢ مايو ٢٠١٨، كان الهجوم الذي خلف قتيلًا في منطقة الأوبرا بباريس هو الأول الذي يرتكبه فرنسي من أصل شيشاني. خامزات عظيموف، لاجئ يبلغ من العمر ٢٠ عامًا. في أكتوبر ٢٠٢٠، قام عبد الله أنزوروف، وهو شيشاني يبلغ من العمر ١٨ عامًا استفاد من وضع اللاجئ في فرنسا، بقتل صامويل باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا، في كونفلانس سانت أونورين (إيفلين). أما محمد موغوتشكوف، الذى ارتكب عملًا إرهابيًا فى أراس بفرنسا، فهو إنغوشي.

والآن يدعم فلاديمير بوتين النظام الذي يسلح حزب الله وحماس؛ لكن عليه أن يفكر مرتين قبل أن يتحالف مع الشيطان، ويتأمل فيما حدث لسلفه ستالين ومن الواضح أنه لم يقرأ كتاب كفاحي جيدًا قبل التوقيع على المعاهدة الألمانية-السوفييتية.

جوليان أوبير: سياسى فرنسى أُنتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012.. ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس».. يكتب عن العلاقات الروسية الإيرانية.