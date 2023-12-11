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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يجري اتصالًا مباشرًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة عملية التصويت

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة سير العملية الإنتخابية على مدار اليوم الثاني للإنتخابات، للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب المشاركة والتعامل الفوري مع أي طوارىء ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها بما يضمن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر والحفاظ على صدارة المشهد الإنتخابي بين المحافظات لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.

وأجرى محافظ المنوفية إتصال مباشر من خلال الشبكة الموحدة بعدد من رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة عملية التصويت على أرض الواقع ومن محيط اللجان، مؤكدًا أن جميع لجان المحافظة تشهد إقبال متواصل من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للعرس الديمقراطي منذ بداية اليوم وحتى الأن  بالفترة المسائية بما يعكس وعي الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري لما له من دور إيجابي في مسيرة الوطن وإظهار الوجه المشرف للمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الإقبال من المواطنين على اللجان الإنتخابية ومشاركتهم المتميزة، معربًا عن إمتنانه لشعب المنوفية لوعيه السياسي وروحه الوطنية، مناشدًا بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي حتى إنتهاء العملية الإنتخابية.

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الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الشبكة الوطنية العملية الانتخابية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية