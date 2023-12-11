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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد السند يمامة يجري جولات تفقدية لمقار اللجان الانتخابية بعابدين والدرب الأحمر والزمالك

المرشح الرئاسى الدكتور
المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة
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أجرى المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، عدة جولات ميدانية قبل غلق اللجان الانتخابية أمام الناخبين، خلال اليوم الثاني من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة 2024.

فقد تفقد "يمامة" مدرستي عابدين الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الحلمية بنات ومدرسة القومية بالدرب الأحمر  وعابدين والزمالك.

وحث الدكتور عبدالسند يمامة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار من يصلح ليكون رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة